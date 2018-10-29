4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...

sav написав:
Восточные фантазии? На западной и центре не протолкнуться от евроблях!
п.с. А по теме: чем больше плотность населения, тем суровей контроль - правило животноводства
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:26
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:27
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:51
warlamp
я в ответ должен скинуть фотку мотоблока или что?
главное оружие рашистов - ложь
Зараз переглядають цей форум: denf15, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|