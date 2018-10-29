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4 тисячі шведів вживили під шкіру чіпи, які замінюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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warlamp
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:51
warlamp
я в ответ должен скинуть фотку мотоблока или что?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:35
Люди будущего))) Это только начало
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vineski87
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:19
sav написав: warlamp написав:
Сейчас процесс замены пошёл в обратном направлении - всё больше пересичных в сёлах пересаживаются на гужевой транспорт.
Восточные фантазии? На западной и центре не протолкнуться от евроблях!
п.с. А по теме: чем больше плотность населения, тем суровей контроль - правило животноводства
А кто Вам сказал что мы живем не в стаде?
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shkarapet
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