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Маск анонсував появу Tesla
Supercharger в Україні

Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:52

Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

Дивися повний текст Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:53

А що робити харківським чи лугандонським теславодам?
jeugen
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