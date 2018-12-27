Бізнесмен Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:52
Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні
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Дивися повний текст Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:09
Евгений, такое обращение к жителям своей страны является подстрекательством к сепаратизму. Надеюсь модератор заблочит Вас
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