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Електронний квиток в метро
Харкова запровадять після...

Електронний квиток в метро Харкова запровадять після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52

Електронний квиток в метро Харкова запровадять після...

Пропонуємо до обговорення:
Єдиний електронний квиток е-ticket почне діяти в харківському метро після Нового року.

Дивися повний текст Електронний квиток в метро Харкова запровадять після Нового року.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52

До недавнего времени 50% «Платежного центра» принадлежали ООО «Компания по управлению активами« Финэкс-Капитал», от которой в 2015 г.. Мэр Харькова получил 11,09 млн грн. дивидендов, а в 2016 - 10,83 млн грн.
Moimir
 
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