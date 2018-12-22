Єдиний електронний квиток е-ticket почне діяти в харківському метро після Нового року.
Дивися повний текст Електронний квиток в метро Харкова запровадять після Нового року.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52
Електронний квиток в метро Харкова запровадять після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронний квиток в метро Харкова запровадять після Нового року.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52
До недавнего времени 50% «Платежного центра» принадлежали ООО «Компания по управлению активами« Финэкс-Капитал», от которой в 2015 г.. Мэр Харькова получил 11,09 млн грн. дивидендов, а в 2016 - 10,83 млн грн.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:20
Re: Електронний квиток в метро Харкова запровадять після...
А может этот е-ticket, как в соседней статье про шведов в виде чипа им всем куда то повшивать?))) От подходит харковчанин в метро к турельке достает кое что с чипом--- хоп махнул и поехал)) От как швед прямо..
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