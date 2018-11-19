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У КМДА показали, який вигляд
матимуть термінали для...

У КМДА показали, який вигляд матимуть термінали для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:54

У КМДА показали, який вигляд матимуть термінали для...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора Київська міська державна адміністрація вкотре перенесла запуск електронного квитка для громадського транспорту столиці на початок наступного року.

Дивися повний текст У КМДА показали, який вигляд матимуть термінали для продажу електронних квитків (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:54

Приёмник купюр, норм, и это страна которая декларирует борьбу с серым налом :-)
dotster
 
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