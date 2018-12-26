RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін очікує $19 мільярдів
інвестицій в перші роки...

Кабмін очікує $19 мільярдів інвестицій в перші роки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53

Кабмін очікує $19 мільярдів інвестицій в перші роки...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розраховує залучити близько 19 млрд дол. інвестицій в перші роки після старту роботи концесій.

Дивися повний текст Кабмін очікує $19 мільярдів інвестицій в перші роки роботи концесій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53

Укрпочту будут приватизировать?
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко отримав 556 млн грн прибутку за 3 роки від...
R2 » Чет 27 гру, 2018 12:37
0 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:37
R2
Кабмін дав старт перевіркам облгазів Фірташа
R2 » П'ят 21 гру, 2018 20:32
4 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 12:10
warlamp
Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку
R2 » Сер 26 гру, 2018 11:53
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 11:53
-Segey-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.