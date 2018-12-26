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Кабмін очікує $19 мільярдів інвестицій в перші роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розраховує залучити близько 19 млрд дол. інвестицій в перші роки після старту роботи концесій.
Дивися повний текст Кабмін очікує $19 мільярдів інвестицій в перші роки роботи концесій
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:53
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