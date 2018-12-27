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Курятина стала
м'ясом №1 в Україні

Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:43

Курятина стала м'ясом №1 в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

Дивися повний текст Курятина стала м'ясом №1 в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:47

"вкусы украинцев при выборе мяса неизменны – соотечественники предпочитают курятину."
При чому тут "вкуси"?У ЛЮДЕЙ НЕ МАЄ ГРОШЕЙ НА ІНШЕ М'ЯСО.
sena_2008atp
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