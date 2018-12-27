Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
Дивися повний текст Курятина стала м'ясом №1 в Україні.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:43
Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курятина стала м'ясом №1 в Україні.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:47
"вкусы украинцев при выборе мяса неизменны – соотечественники предпочитают курятину."
При чому тут "вкуси"?У ЛЮДЕЙ НЕ МАЄ ГРОШЕЙ НА ІНШЕ М'ЯСО.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:28
Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Украины стала мусульманской страной? И Израиль туда же? )
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:38
Думаю людей в Украине ждут от новые болезни- иметь такой продукт ежедневно в рационе...
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