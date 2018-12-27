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Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31
Волгарь написав:
Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:40
lapay написав: Волгарь написав:
Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани?
Да, только общее потребление мяса в РФ в этом году достигнет 77-78 кг на человека - аж НАПОЛОВИНУ больше, чем на Украине
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:10
у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.
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Tabak
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:18
Tabak написав:
у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.
Напомнило старый советский анекдот:
Мужик пишет письмо родственникам за границу:
- Жить стало очень дорого - курица на базаре 8 рублей.
Его вызвали КУДА СЛЕДУЕТ и провели профилактическую беседу.
В следующем письме он пишет:
- Жить опять стало очень дешево - на базаре слон 5 рублей.
Я иду и думаю, зачем мне слон? Лучше добавлю еще 3 рублю и куплю курицу.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:20
Tabak написав:
у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.
вы пропустили, перед шоколадом, должны быть куриные спинки! деликатес 90х, кто помнит. сейчас "суповым набором" гордо именуются
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sequence
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:25
Волгарь написав:
У 2017-му кожен українець в середньому з’їдав 24,3 кг продукту. При цьому споживання свинини в минулому році склало 19,2 кг, яловичини – 7,5 кг на людину, вказують дані Держстатистики.
Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
ну вы вспомнили времена УССР... нам хоты бы к уровню жизни пятилетней давности вернуться...
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