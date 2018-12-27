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Курятина стала
м'ясом №1 в Україні

Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31

Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні

  Волгарь написав:Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.

Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:40

  lapay написав:
  Волгарь написав:Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.

Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани? ;)

Да, только общее потребление мяса в РФ в этом году достигнет 77-78 кг на человека - аж НАПОЛОВИНУ больше, чем на Украине
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:10

у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:18

  Tabak написав:у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.

Напомнило старый советский анекдот:
Мужик пишет письмо родственникам за границу:
- Жить стало очень дорого - курица на базаре 8 рублей.
Его вызвали КУДА СЛЕДУЕТ и провели профилактическую беседу.
В следующем письме он пишет:
- Жить опять стало очень дешево - на базаре слон 5 рублей.
Я иду и думаю, зачем мне слон? Лучше добавлю еще 3 рублю и куплю курицу.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:20

  Tabak написав:у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.

вы пропустили, перед шоколадом, должны быть куриные спинки! деликатес 90х, кто помнит. сейчас "суповым набором" гордо именуются
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:25

  Волгарь написав:
У 2017-му кожен українець в середньому з’їдав 24,3 кг продукту. При цьому споживання свинини в минулому році склало 19,2 кг, яловичини – 7,5 кг на людину, вказують дані Держстатистики.

Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.

ну вы вспомнили времена УССР... нам хоты бы к уровню жизни пятилетней давности вернуться... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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