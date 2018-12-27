Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31
Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Ви теж більше курятини їсте - бідні чи мусульмани?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:40
Да, только общее потребление мяса в РФ в этом году достигнет 77-78 кг на человека - аж НАПОЛОВИНУ больше, чем на Украине
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:10
у кого есть деньги едят все,что хочется.если денег мало едят курицу.если их совсем мало,то куриные обрезки-шеи,сердце,пятки.ну а если совсем нет-тока шоколад рошен.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:18
Напомнило старый советский анекдот:
Мужик пишет письмо родственникам за границу:
- Жить стало очень дорого - курица на базаре 8 рублей.
Его вызвали КУДА СЛЕДУЕТ и провели профилактическую беседу.
В следующем письме он пишет:
- Жить опять стало очень дешево - на базаре слон 5 рублей.
Я иду и думаю, зачем мне слон? Лучше добавлю еще 3 рублю и куплю курицу.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:20
вы пропустили, перед шоколадом, должны быть куриные спинки! деликатес 90х, кто помнит. сейчас "суповым набором" гордо именуются
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:25
ну вы вспомнили времена УССР... нам хоты бы к уровню жизни пятилетней давности вернуться...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:45
Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Ну, як послухати місцевих експердів, то нас не 42 млн, а, максимум 25.
В нас виробництво, минулого року, складало 2318 тис тон в забійній вазі, тобто, розрахунок на 42 млн.
Після окупації залишились 38 млн і десь 3-5 на заробітках - по 70 кг на душу буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:16
Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Забыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:19
Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні
Товарищ майор, откуда такие цифры? Что то я не помню, чтобы в 80-х полки гастрономов ломились от мяса. Зато консервов с морской капустой было в избытке. И четверг - рыбный день (наверное его сделали специально, чтобы людям мясо не слишком приедалось))).
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21
Не так - постоянное население Украины МАКСИМУМ 35,5 млн. человек на конец 18-го года. Из 2,3 млн. произведенного мяса в убойном весе - 250-300 тыс. экспорт. Остается 2 млн. т - 56,3 кг на душу населения. А Госкомстат считает 2 млн/51 кг - 39,2 млн. украинцев (т.е. без ОРДЛО). 3,5+ млн. украинцев, постоянно живущих за рубежом, при этом не учитываются.
Но сути это не меняет - при упавшем едва ли не 7! раз количестве КРС и втрое - свиней за 30 лет, вектор развития животноводства страны однозначен - поголовье будет только уменьшаться (мясного КРС в стране фактически уже нет)
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