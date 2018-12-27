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Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:28
tigr-uu написав:
абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:48
lapay написав: tigr-uu написав:
абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Вы забыли, что в СССР почти все 130 млн. работающих ОБЕДАЛИ НА РАБОТЕ.
Плюс до 20 млн. детей в детсадах, 42 млн. школьников и 5 млн. студентов, 4 млн в СА.
Т.е. как тогда говорили, рыночные фонды
мясопродуктов не превышали 40% от производства.
В результате, например в РСФСР мясные изделия продавались в магазинах по госценам (куры 1-30-1-90 кг, мясо, в сущности кости - 2-20) только в Москве и Ленинграде. Во многих городах в продаже не было и кур. И в нынешнем масштабе цен (1 советский рубль - 170 нынешних российских рублей) мясо в принципе было очень дорого - куры от 210 рублей кг против нынешних 120-130-ти,колбаса, из которой текла вода - 2-20 (т.е) 360 руб/кг против теперешних 250-ти.
Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:04
Волгарь написав:
Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Споживання на душу залежить виключно від доходів на цю саму душу. Виробництво УРСР йшло на внутрішній експорт СРСР. Наприклад, зараз, в Черкаській області, виробляється 240 кг м'яса на душу, але це не означає, що його споживають більше, ніж в інших областях, на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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