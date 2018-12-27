RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курятина стала
м'ясом №1 в Україні

Курятина стала м'ясом №1 в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:28

Re: Курятина стала м'ясом №1 в Україні

  tigr-uu написав:абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.

351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше. :)
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6243
З нами з: 01.08.15
Подякував: 795 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:48

  lapay написав:
  tigr-uu написав:абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.

351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше. :)
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.

Вы забыли, что в СССР почти все 130 млн. работающих ОБЕДАЛИ НА РАБОТЕ.
Плюс до 20 млн. детей в детсадах, 42 млн. школьников и 5 млн. студентов, 4 млн в СА.
Т.е. как тогда говорили, рыночные фонды мясопродуктов не превышали 40% от производства.
В результате, например в РСФСР мясные изделия продавались в магазинах по госценам (куры 1-30-1-90 кг, мясо, в сущности кости - 2-20) только в Москве и Ленинграде. Во многих городах в продаже не было и кур. И в нынешнем масштабе цен (1 советский рубль - 170 нынешних российских рублей) мясо в принципе было очень дорого - куры от 210 рублей кг против нынешних 120-130-ти,колбаса, из которой текла вода - 2-20 (т.е) 360 руб/кг против теперешних 250-ти.
Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Волгарь
 
Повідомлень: 5892
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 16:56
24 1031
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 15:34
nalim
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців... 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:08
21 834
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 13:21
Roman Tik
В Україні повинні будуватися нові сучасні...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 09:45
4 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 12:53
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5674)
28.12.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.