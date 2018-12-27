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Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:28
tigr-uu написав:
абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:48
lapay написав: tigr-uu написав:
абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.
Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.
І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Вы забыли, что в СССР почти все 130 млн. работающих ОБЕДАЛИ НА РАБОТЕ.
Плюс до 20 млн. детей в детсадах, 42 млн. школьников и 5 млн. студентов, 4 млн в СА.
Т.е. как тогда говорили, рыночные фонды
мясопродуктов не превышали 40% от производства.
В результате, например в РСФСР мясные изделия продавались в магазинах по госценам (куры 1-30-1-90 кг, мясо, в сущности кости - 2-20) только в Москве и Ленинграде. Во многих городах в продаже не было и кур. И в нынешнем масштабе цен (1 советский рубль - 170 нынешних российских рублей) мясо в принципе было очень дорого - куры от 210 рублей кг против нынешних 120-130-ти,колбаса, из которой текла вода - 2-20 (т.е) 360 руб/кг против теперешних 250-ти.
Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:04
Волгарь написав:
Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Споживання на душу залежить виключно від доходів на цю саму душу. Виробництво УРСР йшло на внутрішній експорт СРСР. Наприклад, зараз, в Черкаській області, виробляється 240 кг м'яса на душу, але це не означає, що його споживають більше, ніж в інших областях, на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:25
lapay написав: Волгарь написав:
Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Споживання на душу залежить виключно від доходів на цю саму душу. Виробництво УРСР йшло на внутрішній експорт СРСР. Наприклад, зараз, в Черкаській області, виробляється 240 кг м'яса на душу, але це не означає, що його споживають більше, ніж в інших областях, на душу.
Куда шло - тайна покрытая мраком. Гораздо важнее то, что потребление мясопродуктов - яркий показатель качества жизни и уровня доходов населения.
А потребление их ниже физиологического уровня - наглядное свидетельство итого и другого.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:43
NetSerpent написав: Волгарь написав:
В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Товарищ майор, откуда такие цифры? Что то я не помню, чтобы в 80-х полки гастрономов ломились от мяса. Зато консервов с морской капустой было в избытке. И четверг - рыбный день (наверное его сделали специально, чтобы людям мясо не слишком приедалось))).
зато в колбасе и сосисках в 80-х мяса было в 2-3 раза больше чем в современных...
кстати особых проблем с мясом в 80-х не было. недостаточно было только мяса по государственной цене 1,90 руб./кг, а на Бессарабском рыне мяса можно было купить свободно сколько угодно, но цены стартовали от 3,50 руб./кг. аналогично и с колбасой за 2,20 руб./кг - она не залёживалась, но при этом всегда можно было купить колбасу в магазинах потребкооперации где цены стартовали от 4,00 руб./кг...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:57
Волгарь написав:
У 2017-му кожен українець в середньому з’їдав 24,3 кг продукту. При цьому споживання свинини в минулому році склало 19,2 кг, яловичини – 7,5 кг на людину, вказують дані Держстатистики.
Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Как такое может быть? Я родился 10 марта 1975 года. В середине 80-х мне было +-10 лет. Мяса в магазинах НЕ БЫЛО.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:04
Тракторист написав: NetSerpent написав: Волгарь написав:
В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Товарищ майор, откуда такие цифры? Что то я не помню, чтобы в 80-х полки гастрономов ломились от мяса. Зато консервов с морской капустой было в избытке. И четверг - рыбный день (наверное его сделали специально, чтобы людям мясо не слишком приедалось))).
зато в колбасе и сосисках в 80-х мяса было в 2-3 раза больше чем в современных...
кстати особых проблем с мясом в 80-х не было. недостаточно было только мяса по государственной цене 1,90 руб./кг, а на Бессарабском рыне мяса можно было купить свободно сколько угодно, но цены стартовали от 3,50 руб./кг. аналогично и с колбасой за 2,20 руб./кг - она не залёживалась, но при этом всегда можно было купить колбасу в магазинах потребкооперации где цены стартовали от 4,00 руб./кг...
Да вы с ума сошли...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:47
RomanTik написав:
вы думаете что те кто выращивают на продажу домашнюю птицу не используют антибиотики? ага, щаз. в подростковом возрасте цыплят сейчас в обязательном порядке пичкают ими - иначе мор. взрослую птицу конечно не держат все время на "допинге", но в случае необходимости - дают без сомнений и задержек. а там уже как повезет - успеют вывестись из организма до забоя или нет.
согласен, промышленный уровень использования антибиотиков более адекватный.
по новому каналу был "тайный агент" насчёт курятины. посмотрите.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:50
Волгарь написав:
Не так - постоянное население Украины МАКСИМУМ 35,5 млн. человек на конец 18-го года.
ну вот, товарищь из страны-агрессора как всегда знает лучше.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:53
Волгарь написав:
Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
дада, помню, когда в сссре из Харькова в Белгород за мясом ездили.
в Харькове не купить. позорище сссра
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