Курятина стала м'ясом №1 в Україні

Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:48

lapay написав: tigr-uu написав: абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут. абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.

351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.

Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.

І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу. 351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше.Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі.І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.

рыночные фонды

Вы забыли, что в СССР почти все 130 млн. работающих ОБЕДАЛИ НА РАБОТЕ.Плюс до 20 млн. детей в детсадах, 42 млн. школьников и 5 млн. студентов, 4 млн в СА.Т.е. как тогда говорили,мясопродуктов не превышали 40% от производства.В результате, например в РСФСР мясные изделия продавались в магазинах по госценам (куры 1-30-1-90 кг, мясо, в сущности кости - 2-20) только в Москве и Ленинграде. Во многих городах в продаже не было и кур. И в нынешнем масштабе цен (1 советский рубль - 170 нынешних российских рублей) мясо в принципе было очень дорого - куры от 210 рублей кг против нынешних 120-130-ти,колбаса, из которой текла вода - 2-20 (т.е) 360 руб/кг против теперешних 250-ти.Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.