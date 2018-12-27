Курятина стала м'ясом №1 в Україні

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
tigr-uu написав:абыли - 400 тис тон экспорт, как раз по 50 кг.на душу и будет. Притом что рожки да ножки на экспорт не идут.
351 тис тон, тільки пред'ява була по виробництву. Споживаємо менше, бо доходи менше, а не тому, що Совок був чимось краше. Я, до речі, чудово пам'ятаю ту синю курку, яку давали на пайок раз в місяць матері на роботі. І, навіть з урахуванням експорту, все одно споживання більше 60 кг на душу.
Вы забыли, что в СССР почти все 130 млн. работающих ОБЕДАЛИ НА РАБОТЕ. Плюс до 20 млн. детей в детсадах, 42 млн. школьников и 5 млн. студентов, 4 млн в СА. Т.е. как тогда говорили, рыночные фонды мясопродуктов не превышали 40% от производства. В результате, например в РСФСР мясные изделия продавались в магазинах по госценам (куры 1-30-1-90 кг, мясо, в сущности кости - 2-20) только в Москве и Ленинграде. Во многих городах в продаже не было и кур. И в нынешнем масштабе цен (1 советский рубль - 170 нынешних российских рублей) мясо в принципе было очень дорого - куры от 210 рублей кг против нынешних 120-130-ти,колбаса, из которой текла вода - 2-20 (т.е) 360 руб/кг против теперешних 250-ти. Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Волгарь написав:Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Споживання на душу залежить виключно від доходів на цю саму душу. Виробництво УРСР йшло на внутрішній експорт СРСР. Наприклад, зараз, в Черкаській області, виробляється 240 кг м'яса на душу, але це не означає, що його споживають більше, ніж в інших областях, на душу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
Споживання на душу залежить виключно від доходів на цю саму душу. Виробництво УРСР йшло на внутрішній експорт СРСР. Наприклад, зараз, в Черкаській області, виробляється 240 кг м'яса на душу, але це не означає, що його споживають більше, ніж в інших областях, на душу.
Куда шло - тайна покрытая мраком. Гораздо важнее то, что потребление мясопродуктов - яркий показатель качества жизни и уровня доходов населения. А потребление их ниже физиологического уровня - наглядное свидетельство итого и другого.
RomanTik написав:вы думаете что те кто выращивают на продажу домашнюю птицу не используют антибиотики? ага, щаз. в подростковом возрасте цыплят сейчас в обязательном порядке пичкают ими - иначе мор. взрослую птицу конечно не держат все время на "допинге", но в случае необходимости - дают без сомнений и задержек. а там уже как повезет - успеют вывестись из организма до забоя или нет.
согласен, промышленный уровень использования антибиотиков более адекватный. по новому каналу был "тайный агент" насчёт курятины. посмотрите.
Волгарь написав:Тем не менее, в УССР производилось почти вдвое больше мяса, чем сейчас -4,3 млн. т против 2,3-х, а в РСФСР -9,6 млн. против 10,6 сейчас. Отсюда и разница. Сохрани Украина свое население 30-ти летней давности, и мяса на душу населения приходилось бы по 40 кг - как в 1913-ом году.
дада, помню, когда в сссре из Харькова в Белгород за мясом ездили. в Харькове не купить. позорище сссра
У 2017-му кожен українець в середньому з’їдав 24,3 кг продукту. При цьому споживання свинини в минулому році склало 19,2 кг, яловичини – 7,5 кг на людину, вказують дані Держстатистики.
Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.
Как такое может быть? Я родился 10 марта 1975 года. В середине 80-х мне было +-10 лет. Мяса в магазинах НЕ БЫЛО.
Его не было и в середине 70-х. Тем не менее, с учетом огромного количество столовых общественного питания (цифры см. выше) и массового воровства на все пути от мясокомбината до прилавка, УССР потребляла почти все (если не все) мясо и колбасы, что производила. Поставки в другие республики шли в основном из БССР (где производство приближалось к 100 кг на человека) и республик Прибалтики - Литвы (150 кг - 3-е место в Европе и 5-е в мире по среднедушевому производству), Латвии и Эстонии (120-130 кг). Достаточно сказать, что в Литве с населением в 3,65 млн. человек производилось 535 тыс. т мяса в убойном весе - четверть нынешнего украинского производства. Тогда это было больше, чем производили все среднеазиатские республики, вместе взятые. А сейчас оно сократилось в 2,5 раза - и наступило полное изобилие. Это просто доказывает, что в рыночной экономике существует универсальный механизм балансировки спроса и предложения - РЫНОК, и ТОВАР на прилавке (даже при том, что среднедушевое потребление колбасных изделий на Украине не превышает 20 г в сутки) в ней БУДЕТ ВСЕГДА