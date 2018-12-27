Курятина стала м'ясом №1 в Україні

Додано: Суб 29 гру, 2018 10:42

Eugene+ написав: Волгарь написав: У 2017-му кожен українець в середньому з’їдав 24,3 кг продукту. При цьому споживання свинини в минулому році склало 19,2 кг, яловичини – 7,5 кг на людину, вказують дані Держстатистики.

Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека. Т.е. 51 кг на человека - это уровень потребления в СССР конца 50-х и примерно на 1/3 ниже физиологической нормы. В середине 80-х в УССР потребление мяса превышало 80 кг на человека.



Как такое может быть? Я родился 10 марта 1975 года. В середине 80-х мне было +-10 лет. Мяса в магазинах НЕ БЫЛО. Как такое может быть? Я родился 10 марта 1975 года. В середине 80-х мне было +-10 лет. Мяса в магазинах НЕ БЫЛО.

Его не было и в середине 70-х. Тем не менее, с учетом огромного количество столовых общественного питания (цифры см. выше) и массового воровства на все пути от мясокомбината до прилавка, УССР потребляла почти все (если не все) мясо и колбасы, что производила. Поставки в другие республики шли в основном из БССР (где производство приближалось к 100 кг на человека) и республик Прибалтики - Литвы (150 кг - 3-е место в Европе и 5-е в мире по среднедушевому производству), Латвии и Эстонии (120-130 кг).Достаточно сказать, что в Литве с населением в 3,65 млн. человек производилось 535 тыс. т мяса в убойном весе - четверть нынешнего украинского производства. Тогда это было больше, чем производили все среднеазиатские республики, вместе взятые.А сейчас оно сократилось в 2,5 раза - и наступило полное изобилие.Это просто доказывает, что в рыночной экономике существует универсальный механизм балансировки спроса и предложения - РЫНОК, и ТОВАР на прилавке (даже при том, что среднедушевое потребление колбасных изделий на Украине не превышает 20 г в сутки) в ней БУДЕТ ВСЕГДА