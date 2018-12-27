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Курятина стала
м'ясом №1 в Україні

Курятина стала м'ясом №1 в Україні
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:24

Т. е. в этой картине мира воровство и общественные столовые поглощали весь огромный объем производства и Вы не видите в этом утверждении никакого противоречия? А возможная альтернативная гипотеза о том, что все эти данные об высоком уровне производства и потребления мяса - просто фейк, - проигрывает первой, несмотря на очевидные факты?

Знаете, я ни когда не был поклонником В. Новодворской, но вот эта ее фраза несомненно вошла в историю:
- Если коммунисты захватят власть в Сахаре, то через три года она начнет импортировать песок.
Директивная экономика - несомненная черная дыра, тайны которой ушли в небытие вместе с ее руководителями и работниками Госнаба/Госплана/Отраслевых министерств и прочих госужасов. Как и масштабные приписки всего и вся. Но согласитесь, если в УССР было 26 млн. голов КРС (против теперешних 3,6) и 8,5 млн. коров, дававших каждый год по теленку, выраставшему за 16-17 месяцев до 400 кг (против теперешних 2 млн.), а также 19 млн. свиней (против теперешних 6,5), то более чем двухкратный объем производства мяса (при всех приписках и воровстве)против нынешнего не кажется уж слишком большим преувеличением. А вот цифры поголовья тогда не были большим преувеличением - постоянно проводились сельхопереписи, да и районные ветеринары знали своих подопечных (особенно на личных подворьях) не хуже участковых.
Волгарь
 
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