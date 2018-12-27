Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Дивися повний текст В Україні розпочнеться \"велика\" приватизація: Маркарова назвала строки.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:09
В Україні розпочнеться "велика" приватизація: Маркарова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розпочнеться \"велика\" приватизація: Маркарова назвала строки.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:10
"инвэсторы" уже не хотят инвэстировать, бо наступники могут отжать по любому надуманному поводу. Замкнутый круг и конца-края не видно. Даже "инвэсторы с Кипра", не говоря о приличных пацанах
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