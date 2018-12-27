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В Україні розпочнеться "велика"
приватизація: Маркарова...

В Україні розпочнеться "велика" приватизація: Маркарова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:09

В Україні розпочнеться "велика" приватизація: Маркарова...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Дивися повний текст В Україні розпочнеться \"велика\" приватизація: Маркарова назвала строки.
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"инвэсторы" уже не хотят инвэстировать, бо наступники могут отжать по любому надуманному поводу. Замкнутый круг и конца-края не видно. Даже "инвэсторы с Кипра", не говоря о приличных пацанах
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