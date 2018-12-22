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"Укрзалізниця" за 11 міс.-2018 скоротила обсяг...
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:41
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" у жовтні-грудні 2018 року покращила динаміку експортних перевезень зернових, проте в цілому за 11 місяців скоротила цей показник на 11% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 29,7 млн тонн.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" за 11 міс.-2018 скоротила обсяг перевезень зернових на 11%
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:41
"около 78% зерновых, которые клиенты оформляют как внутренние перевозки, на самом деле отправляются в экспортном сообщении."
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