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В Україні повинні
будуватися нові сучасні...

В Україні повинні будуватися нові сучасні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45

В Україні повинні будуватися нові сучасні...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках реформи сільської медицини Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством охорони здоров'я продовжує активну реалізацію проектів з будівництва сучасних медичних амбулаторій у сільській місцевості в регіонах України, пише сайт Кабінету Міністрів України.

Дивися повний текст В Україні повинні будуватися нові сучасні медамбулаторії, — Лев Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45

Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулаторном? Просто гениальное.
nalim
 
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