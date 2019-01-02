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В Україні повинні
будуватися нові сучасні...

В Україні повинні будуватися нові сучасні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45

В Україні повинні будуватися нові сучасні...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках реформи сільської медицини Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством охорони здоров'я продовжує активну реалізацію проектів з будівництва сучасних медичних амбулаторій у сільській місцевості в регіонах України, пише сайт Кабінету Міністрів України.

Дивися повний текст В Україні повинні будуватися нові сучасні медамбулаторії, — Лев Парцхаладзе.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45

Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулаторном? Просто гениальное.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:04

Вор и функционер.... это он украл 4 млрд гривен для Порошенка и Гройсмана из бюджета выделенные на амбулатории.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:52

Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулатории? Просто гениальное.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:53

  anton_gms написав:Вор и функционер.... это он украл 4 млрд гривен для Порошенка и Гройсмана из бюджета выделенные на амбулатории.

Не украл, а освоил.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18

  nalim написав:Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулатории? Просто гениальное.

Завидно ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:25

Re: В Україні повинні будуватися нові сучасні...

  nalim написав:Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулатории? Просто гениальное.

это капитан "треба було".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:29

  alex_dvornichenko написав:
  nalim написав:Вот это талант. Как он догадался, что строить надо современные амбулатории? Просто гениальное.

Завидно ?

Скорее обидно... за нас... ведь мы позволяем таким нами руководить...
nalim
 
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