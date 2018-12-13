У прес-службі Мінсоцполітики відповіли на п'ять питань щодо монетизації пільг та субсидій, які вони вважають головними.
Дивися повний текст Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо монетизації субсидій.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58
Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо...
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Дивися повний текст Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо монетизації субсидій.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58
До мая месяца столько произойдет. Надо отменять эту гиперсистему по обогащению на украинцах, отстранять от кормушки этих дельцов. От системы субсидий и спекуляции на цене газа пострадали именно честно работающие украинцы с белой зарплатой. А 50% людей получают субсидию незаконно (даже по всем сегодняшним правилам), просто нет механизма контролировать их реальные доходы. Украинский газ должен в первую очередь поступать на нужды украинцев. Сделают нормальную цену на газ, и субсидию не надо будет оформлять 90% населению.
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