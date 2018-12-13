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Мінсоцполітики дало відповіді
на головні запитання щодо...

Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58

Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо...

Пропонуємо до обговорення:
У прес-службі Мінсоцполітики відповіли на п'ять питань щодо монетизації пільг та субсидій, які вони вважають головними.

Дивися повний текст Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо монетизації субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58

До мая месяца столько произойдет. Надо отменять эту гиперсистему по обогащению на украинцах, отстранять от кормушки этих дельцов. От системы субсидий и спекуляции на цене газа пострадали именно честно работающие украинцы с белой зарплатой. А 50% людей получают субсидию незаконно (даже по всем сегодняшним правилам), просто нет механизма контролировать их реальные доходы. Украинский газ должен в первую очередь поступать на нужды украинцев. Сделают нормальную цену на газ, и субсидию не надо будет оформлять 90% населению.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:54

Да кто б сомневался - конечно дубовый онлайн от ощадбанка лучше и опыт больше и поддержка лучше ))). вот только отделений привата не меньше и там где есть ощад там есть и приват, а где нет привата там нет и ощада.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:36

На главный вопрос ответа нет- почему "В Украине субсидию получает почти половина украинских семей"?
Moimir
 
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