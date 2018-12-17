20 млрд грн! Саме такий результат роботи банківської системи за 11 місяців цього року.
Дивися повний текст Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:01
Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:01
Ну, да, рекапитализировали Приват за счет бюджета вот и прибіль. А чего рожкова не в тюрьме? Она же даже не отрицает записи.
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