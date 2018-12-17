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Прибуток банківської системи
зріс до 20 млрд грн - Рожкова

Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:01

Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
20 млрд грн! Саме такий результат роботи банківської системи за 11 місяців цього року.

Дивися повний текст Прибуток банківської системи зріс до 20 млрд грн - Рожкова.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:01

Ну, да, рекапитализировали Приват за счет бюджета вот и прибіль. А чего рожкова не в тюрьме? Она же даже не отрицает записи.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:36

Рад за госпожу Рожкова. Нам то с этого что?
nalim
 
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