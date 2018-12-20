Він наполягає, що з 27 грудня 2018 року на законних підставах обіймає посаду глави ДФС України.
Дивися повний текст Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:40
Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:48
Re: Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків
Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51
СОРОМ НА ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ.Де ви ПРАВО І ЗАКОН в державі Україна?
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