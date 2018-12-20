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Насіров каже, що приступив
до виконання обов'язків

Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:40

Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків

Пропонуємо до обговорення:
Він наполягає, що з 27 грудня 2018 року на законних підставах обіймає посаду глави ДФС України.

Дивися повний текст Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:40

Цирк на дроті. Напоминает пляски Пискуна.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:48

Re: Насіров каже, що приступив до виконання обов'язків

Кто в Украине жил, тот в цирке не смеется.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51

СОРОМ НА ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ.Де ви ПРАВО І ЗАКОН в державі Україна?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:28

Красава, провертел всех на бую....

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Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:55

Пружину сильней сжимайте, распрямится - мало не покажется!
andrew197505
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:12

Закон -как дышло... :evil:
Каждый чиновник трактует как ему удобно. И ложили они на суды. А суды на них...
потому так и живем :evil:
EKO
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