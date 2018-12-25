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Експорт Газпрому в 2018
р. досяг нового рекорду

Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59

Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток корпорації в році, що минає, зріс до 497,6 млрд куб. м після 471 млрд куб. м в 2017 році, запевняють в "Газпромі".

Дивися повний текст Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59

Прекрасно. Будет чем отдавать долг.
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:51

О способности отдавать долги говорит кредитный рейтинг. У Газпрома он выше, чем в среднем по России, чем в Украины и Нафтогаза. А вот это Ваше "отлично" я не понимаю. Отлично было бы если бы Нафтогаз не тратил денег на необоснованные премии.
tatarinov09101985
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