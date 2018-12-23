Видобуток корпорації в році, що минає, зріс до 497,6 млрд куб. м після 471 млрд куб. м в 2017 році, запевняють в "Газпромі".
Дивися повний текст Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59
Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду
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Дивися повний текст Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:51
О способности отдавать долги говорит кредитный рейтинг. У Газпрома он выше, чем в среднем по России, чем в Украины и Нафтогаза. А вот это Ваше "отлично" я не понимаю. Отлично было бы если бы Нафтогаз не тратил денег на необоснованные премии.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33
2 tatarinov09101985
Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2017 года составил 9,21 млрд.
Но удои растут, за доллар стали больше давать рублей, а помидоры и кредитные рейтинги в Роисе колосятся пуще прежнего.
Тот долг вы всей Роисей с кровью выкашливать будете вместе с липовыми кредитными рейтингами газпрома.
Додано: Суб 29 гру, 2018 08:35
Все просто.
Чтобы достичь уровня довоенной выручки и прибыли газмясу нужно добывать гораздо БОЛЬШЕ газа. Вот и тужатся.
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