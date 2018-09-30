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Експорт Газпрому в 2018
р. досяг нового рекорду

Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59

Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток корпорації в році, що минає, зріс до 497,6 млрд куб. м після 471 млрд куб. м в 2017 році, запевняють в "Газпромі".

Дивися повний текст Експорт Газпрому в 2018 р. досяг нового рекорду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:59

Прекрасно. Будет чем отдавать долг.
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:51

О способности отдавать долги говорит кредитный рейтинг. У Газпрома он выше, чем в среднем по России, чем в Украины и Нафтогаза. А вот это Ваше "отлично" я не понимаю. Отлично было бы если бы Нафтогаз не тратил денег на необоснованные премии.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33

2 tatarinov09101985

Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2017 года составил 9,21 млрд.
Но удои растут, за доллар стали больше давать рублей, а помидоры и кредитные рейтинги в Роисе колосятся пуще прежнего.

Тот долг вы всей Роисей с кровью выкашливать будете вместе с липовыми кредитными рейтингами газпрома.
l_k_snark
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 08:35

Все просто.
Чтобы достичь уровня довоенной выручки и прибыли газмясу нужно добывать гораздо БОЛЬШЕ газа. Вот и тужатся.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:05

  l_k_snark написав:2 tatarinov09101985

Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2017 года составил 9,21 млрд.
Но удои растут, за доллар стали больше давать рублей, а помидоры и кредитные рейтинги в Роисе колосятся пуще прежнего.

Тот долг вы всей Роисей с кровью выкашливать будете вместе с липовыми кредитными рейтингами газпрома.

Гляньте сюда
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) (не прошедшая аудит)
30 сентября 2018 года
Москва | 2018
http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439 ... 018-ru.pdf
Денежные средства и их эквиваленты 885 721 (млн. рублей)
Итого прибыль до налогообложения в консолидированном промежуточном
сокращенном отчете о совокупном доходе 1 315 902 (млн. рублей)
Т.е. реальных денег у ПАО ГАЗПРОМ - 13,5 млрд. долларов, а чистая прибыль по итогам года превысит 1 трлн. рублей. И руководство монополии даже решило выплатить акционерам неслыханные в истории дивиденды -10,4+рубля на акцию (туманно выразились - окончательный итог будет в конце мая)
Заметьте, при липовых рейтингах Газпром разместил последние облигации с доходностью ниже 3% годовых в ЕВРО...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:48

  Волгарь написав:
  l_k_snark написав:2 tatarinov09101985

Чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2017 года составил 9,21 млрд.
Но удои растут, за доллар стали больше давать рублей, а помидоры и кредитные рейтинги в Роисе колосятся пуще прежнего.

Тот долг вы всей Роисей с кровью выкашливать будете вместе с липовыми кредитными рейтингами газпрома.

Гляньте сюда
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) (не прошедшая аудит)
30 сентября 2018 года
Москва | 2018
http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439 ... 018-ru.pdf
Денежные средства и их эквиваленты 885 721 (млн. рублей)
Итого прибыль до налогообложения в консолидированном промежуточном
сокращенном отчете о совокупном доходе 1 315 902 (млн. рублей)
Т.е. реальных денег у ПАО ГАЗПРОМ - 13,5 млрд. долларов, а чистая прибыль по итогам года превысит 1 трлн. рублей. И руководство монополии даже решило выплатить акционерам неслыханные в истории дивиденды -10,4+рубля на акцию (туманно выразились - окончательный итог будет в конце мая)
Заметьте, при липовых рейтингах Газпром разместил последние облигации с доходностью ниже 3% годовых в ЕВРО...

Не утруждайтесь. Товарищ на ФИНАНСОВОМ форуме в комментах по статье про итоги ЭТОГО года приводит информацию ПРОШЛОГО года, да еще и за 9 месяцев, а не за год (когда там трубы для второго потока закупали?). Т.е. либо сам на себя шоры надел, либо тупо генерит нужную подкраску инфопотока для последующей отчетности.
Skypups
 
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