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Глава Мінфіну запевняє в
залученні Укргазбанком...

Глава Мінфіну запевняє в залученні Укргазбанком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:33

Глава Мінфіну запевняє в залученні Укргазбанком...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова запевняє, що державний Укргазбанк (Київ) 14 грудня залучив рефінансування Національного банку України (НБУ) на покриття відтоків за депозитами.

Дивися повний текст Глава Мінфіну запевняє в залученні Укргазбанком рефінансування на покриття відтоків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:33

“Ответственно заявляю: государственные банки, привлекавшие рефинансирование, брали его на оттоки, связанные со сроками депозитов местных бюджетов и потребностями их клиентов. Мы не использовали рефинансирование НБУ на финансирование госбюджета – ни прямо, ни косвенно”, – написала она в соцсети Facebook.
Так мы и поверили.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:51

  nalim написав:“Ответственно заявляю: государственные банки, привлекавшие рефинансирование, брали его на оттоки, связанные со сроками депозитов местных бюджетов и потребностями их клиентов. Мы не использовали рефинансирование НБУ на финансирование госбюджета – ни прямо, ни косвенно”, – написала она в соцсети Facebook.
Так мы и поверили.

Сначала маринуют бюджеты целый год, а потом чуть ли не в последний день "осваивают" с приросшими процентами.
А ГазМяс вынужден брать рефинанс :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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