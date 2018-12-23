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Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація і "Київтеплоенерго" підписали Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та Агентством США з міжнародного розвитку з міжнародного співробітництва в модернізації теплоенергетичного комплексу столиці.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35
Будет еще одна коррупционная кормушка.
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Нед 23 гру, 2018 18:10
lapay