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Київ залучить 100 мільйонів
доларів на модернізацію...

Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35

Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація і "Київтеплоенерго" підписали Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та Агентством США з міжнародного розвитку з міжнародного співробітництва в модернізації теплоенергетичного комплексу столиці.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:35

Будет еще одна коррупционная кормушка.
nalim
 
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