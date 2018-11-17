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Мінфін відновлює збір персональних даних при верифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів відновлює збір персональних даних при верифікації соцвиплат.
Дивися повний текст Мінфін відновлює збір персональних даних при верифікації соцвиплат
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:39
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