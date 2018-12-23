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Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи - не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки.
Дивися повний текст Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на \"комуналку\" - Мінсоц
.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
можно ли верить подобным заявлениям не подкреплёнными цифрами?...
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