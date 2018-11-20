Тарифи - не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки.
Дивися повний текст Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на \"комуналку\" - Мінсоц.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17
Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на \"комуналку\" - Мінсоц.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:37
Пересмотр норм потребления привел к уменьшению субсидий. Расходы домохозяйств на коммуналку значительно увеличились, количество "свободных" денег значительно уменьшилось
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:05
Вот циничный лжец!
Тариф на газ за 1 куб в 2013 = 0,75 грн.
В 2018 = 8,55 грн.
Увеличение на 1040%!!!
Средняя зарплата в 2013 = 3400 грн.
В 2018 = 9100 грн.
Увеличение на 170%.
Итого, в 2013 на среднюю зарплату можно было купить 4533 куб газа.
В 2018 - 1064 куб газа.
Следовательно, покупательная способность зарплат относительно газа (и тепла, соответственно) уменьшилась в 4,3 раза, или же на, внимание, 76,5%!!!
Динамика цен по остальным коммунальным услугам вполне соответствует...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:18
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
сравните с ценами на газ в сссре. вы же не просто так выбрали 2013 год как начало периода сравнения.
вероятно чиновник имел ввиду другой период времени в динамике.
естественно, я не поддерживаю увеличение цены на газ, особенно не рыночное, а распоряжением правительства. но и манипулировать не надо.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:30
А чего это Вы так власть защищаете?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32
Это вы манипулируете, причем бездарно - я сравнил политику 2-х команд власти, нынешней и предыдущей. Справедливым будет также отметить, что тариф на газ, действующий в 2013, не менялся с самого 2010 года.
Ваша же манипуляция состоит в сравнении короткого "удобного" периода, когда рост зарплат (якобы) опережал рост тарифов, а не наоборот.
Но вы и здесь (вместе с защищаемым вами министром) умудрились сесть в лужу Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:37
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Опалення менше, електрика ще менше, водопостачання, квартплат і т.д. - не газом єдиним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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