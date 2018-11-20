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Зарплати українців зростають
швидше, ніж витрати на...

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи - не єдиний фактор, який впливає на потребу громадян в отриманні соціальної підтримки.

Дивися повний текст Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на \"комуналку\" - Мінсоц.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:17

можно ли верить подобным заявлениям не подкреплёнными цифрами?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:37

Пересмотр норм потребления привел к уменьшению субсидий. Расходы домохозяйств на коммуналку значительно увеличились, количество "свободных" денег значительно уменьшилось
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48

  Тракторист написав:можно ли верить подобным заявлениям не подкреплёнными цифрами?...

Им и с цифрами нельзя верить, нарисуют любые.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:52

Лживые негодяи.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:05

Вот циничный лжец!

Тариф на газ за 1 куб в 2013 = 0,75 грн.
В 2018 = 8,55 грн.
Увеличение на 1040%!!!

Средняя зарплата в 2013 = 3400 грн.
В 2018 = 9100 грн.
Увеличение на 170%.

Итого, в 2013 на среднюю зарплату можно было купить 4533 куб газа.
В 2018 - 1064 куб газа.

Следовательно, покупательная способность зарплат относительно газа (и тепла, соответственно) уменьшилась в 4,3 раза, или же на, внимание, 76,5%!!!

Динамика цен по остальным коммунальным услугам вполне соответствует...

https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2010-08-01
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:18

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  zРадио написав:Тариф на газ за 1 куб в 2013 = 0,75 грн.
В 2018 = 8,55 грн.
Увеличение на 1040%!!!
Средняя зарплата в 2013 = 3400 грн.
В 2018 = 9100 грн.
Увеличение на 170%.

сравните с ценами на газ в сссре. вы же не просто так выбрали 2013 год как начало периода сравнения.
вероятно чиновник имел ввиду другой период времени в динамике.
естественно, я не поддерживаю увеличение цены на газ, особенно не рыночное, а распоряжением правительства. но и манипулировать не надо.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:30

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Тариф на газ за 1 куб в 2013 = 0,75 грн.
В 2018 = 8,55 грн.
Увеличение на 1040%!!!
Средняя зарплата в 2013 = 3400 грн.
В 2018 = 9100 грн.
Увеличение на 170%.

сравните с ценами на газ в сссре. вы же не просто так выбрали 2013 год как начало периода сравнения.
вероятно чиновник имел ввиду другой период времени в динамике.
естественно, я не поддерживаю увеличение цены на газ, особенно не рыночное, а распоряжением правительства. но и манипулировать не надо.

А чего это Вы так власть защищаете?
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Тариф на газ за 1 куб в 2013 = 0,75 грн.
В 2018 = 8,55 грн.
Увеличение на 1040%!!!
Средняя зарплата в 2013 = 3400 грн.
В 2018 = 9100 грн.
Увеличение на 170%.

сравните с ценами на газ в сссре. вы же не просто так выбрали 2013 год как начало периода сравнения.
вероятно чиновник имел ввиду другой период времени в динамике.
естественно, я не поддерживаю увеличение цены на газ, особенно не рыночное, а распоряжением правительства. но и манипулировать не надо.


Это вы манипулируете, причем бездарно - я сравнил политику 2-х команд власти, нынешней и предыдущей. Справедливым будет также отметить, что тариф на газ, действующий в 2013, не менялся с самого 2010 года.

Ваша же манипуляция состоит в сравнении короткого "удобного" периода, когда рост зарплат (якобы) опережал рост тарифов, а не наоборот.

Но вы и здесь (вместе с защищаемым вами министром) умудрились сесть в лужу :mrgreen: Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2017
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:37

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  zРадио написав:Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!

Опалення менше, електрика ще менше, водопостачання, квартплат і т.д. - не газом єдиним. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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