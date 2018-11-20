Вас, похоже, все устраивает. Меня - нет. Сравнение в рамках одного года можно ограниченно применять, если нынешняя власть 1 год находится на троне. Если идет уже 5-й год, причем этот год еще случайно и предвыборный, то сравнение не корректно.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:44
Вас, похоже, все устраивает. Меня - нет. Сравнение в рамках одного года можно ограниченно применять, если нынешняя власть 1 год находится на троне. Если идет уже 5-й год, причем этот год еще случайно и предвыборный, то сравнение не корректно.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:45
Дело в том, что средняя зарплата меняется из месяца в месяц, а стоимость разных коммунальных услуг - 1-2 раза в год по заранее определенному графику.
Поэтому манипулятивно не составит большого труда подобрать такой период, когда статистически рост зарплат будет опережать рост тарифов - например, перед очередным поднятием тарифов (или тарифа).
Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:52
Вартість опалення підняли шляхом відмови в признанні лічильника на будинок робочим, хоча він опломбований та повірений. І таким чином в платіжках отримуємо за квадрати квартири.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:54
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Ну, не знаю. Може, в когось і була ілюзія, що халява з дешевим газом буде вічно, для мене було очевидно, ще десять років назад, що газ здорожчає мінімум в десять раз. Це давно треба було зробити, натомість не тільки не зробили, а ще й нахапались кредитів, як Сірко бліх.
І знову наступники хочуть повернути взад, тільки вже ситуація не та..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
В моєму під'їзді безкоштовно поставили лічильник тепла минулого року, цього року платіжка за опалення зменшилась процентів на 20, в основному за рахунок зменшення температури носія, що добре, бо в квартирі було жарко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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