RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати українців зростають
швидше, ніж витрати на...

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!

Опалення менше, електрика ще менше, водопостачання, квартплат і т.д. - не газом єдиним. :)

Вас, похоже, все устраивает. Меня - нет. Сравнение в рамках одного года можно ограниченно применять, если нынешняя власть 1 год находится на троне. Если идет уже 5-й год, причем этот год еще случайно и предвыборный, то сравнение не корректно.
nalim
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:45

  lapay написав:
  zРадио написав:Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!

Опалення менше, електрика ще менше, водопостачання, квартплат і т.д. - не газом єдиним. :)


Дело в том, что средняя зарплата меняется из месяца в месяц, а стоимость разных коммунальных услуг - 1-2 раза в год по заранее определенному графику.

Поэтому манипулятивно не составит большого труда подобрать такой период, когда статистически рост зарплат будет опережать рост тарифов - например, перед очередным поднятием тарифов (или тарифа).

Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 02.05.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:52

  lapay написав:
  zРадио написав:Потому что если взять последний год, то динамика средней зарплаты будет не опережать, а соответствовать 1 в 1 динамике цены на газ! И то, и другое прибавило за год 23%!

Опалення менше, електрика ще менше, водопостачання, квартплат і т.д. - не газом єдиним. :)

Вартість опалення підняли шляхом відмови в признанні лічильника на будинок робочим, хоча він опломбований та повірений. І таким чином в платіжках отримуємо за квадрати квартири.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:54

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  nalim написав:Вас, похоже, все устраивает. Меня - нет. Сравнение в рамках одного года можно ограниченно применять, если нынешняя власть 1 год находится на троне. Если идет уже 5-й год, причем этот год еще случайно и предвыборный, то сравнение не корректно.

Ну, не знаю. Може, в когось і була ілюзія, що халява з дешевим газом буде вічно, для мене було очевидно, ще десять років назад, що газ здорожчає мінімум в десять раз. Це давно треба було зробити, натомість не тільки не зробили, а ще й нахапались кредитів, як Сірко бліх.
І знову наступники хочуть повернути взад, тільки вже ситуація не та..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 01.08.15
Подякував: 795 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  jeugen написав:Вартість опалення підняли шляхом відмови в признанні лічильника на будинок робочим, хоча він опломбований та повірений. І таким чином в платіжках отримуємо за квадрати квартири.

В моєму під'їзді безкоштовно поставили лічильник тепла минулого року, цього року платіжка за опалення зменшилась процентів на 20, в основному за рахунок зменшення температури носія, що добре, бо в квартирі було жарко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 01.08.15
Подякував: 795 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, Giroi, lapay і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри...
R2 » Вів 20 лис, 2018 15:02
8 597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 15:41
сова
В Україні зростають зарплати і кількість IT-фахівців... 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 14:08
21 834
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 13:21
Roman Tik
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати... 1, 2
R2 » П'ят 21 гру, 2018 14:46
18 931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 11:22
Imp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5674)
28.12.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.