Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:14

гайд к успеху: юля повышает цену на газ, но цена со скидкой- ниже спотовых цен в Германии и Украина не зависима от давления Кремля- фу, зрада, да как она может? Далее: щимим яйки дверью, начинаем виртуальный реверс газочка, и надеемся что в марте не будет заморозков, а то из-за нужд ЕС- самим газочка не хватит, при этом цена выше чем в Германии- цэ пэрэмога. Сугубо рационализм: виртуальный реверс ничем не лучше и ничем не хуже прямых поставок из рашки. Цена- стала кусаться. Тоже самое и с углём. Ну и зачем было сыр-бор разводить, и портить всё под соусом незалежности? Сохранили бы лицо и спокойно по спотовым ценам покупали.