Следовательно, как рудимент, нужно ликвидировать укрстат.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:37
Следовательно, как рудимент, нужно ликвидировать укрстат.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:40
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
нуну, не надо про темники, это не про меня.
я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.
у меня нет таких задач.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:43
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:50
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Знакомая работала в университете зав. лабораториями, последний квартал получала 4700 на руки, в прошлом месяце добавили 87 грн. В этом месяце рассчиталась, поехала в Чехию ж***, наверное назло тому, что Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на "комуналку".
Black Jack - White Business
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