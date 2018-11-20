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Зарплати українців зростають
швидше, ніж витрати на...

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:40

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  zРадио написав:Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике

нуну, не надо про темники, это не про меня.
я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.
у меня нет таких задач.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:43

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  ruvex написав:Следовательно, как рудимент, нужно ликвидировать укрстат.

хаха, просто надо использовать одинаковые периоды вычислений.
ну есть же экономическая статистика по сша, европе или азии, и никто не подвергает её сомнению.
а у нас статистика как дышло, куда повернёшь, так и выйдет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:50

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Знакомая работала в университете зав. лабораториями, последний квартал получала 4700 на руки, в прошлом месяце добавили 87 грн. В этом месяце рассчиталась, поехала в Чехию ж***, наверное назло тому, что Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на "комуналку".
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:58

  Pegasmaster написав:
  zРадио написав:Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике

нуну, не надо про темники, это не про меня.
я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.
у меня нет таких задач.


Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.

Я взял динамику исследуемых показателей за 5 лет. Почему 5? Потому что это длина каденции команды власти в Украине.

2013-й - последний (результирующий) год команды Януковича.
2018-й - последний (результирующий) год команды Порошенко. По крайней мере, пока его не переизбрали - до выборов будем считать его последним, а если кому-то такое определение не по душе, то его право отдать свой голос по собственному усмотрению.

Так вот - одна команда в 2014-м "передала" (в кавычках, потому что передача осуществлялась не на срочных выборах конституционным способом, а путем провокации народных волнений и назначения внеочередных выборов) страну со средней зарплатой за последний год своего руководства в 3400 грн/мес и ценой на газ 0.75 грн за кубометр.

Вторая команда передает страну в 2019-м со средней зарплатой за последний год своего руководства в 9100 грн/мес и ценой на газ 8.55 грн за кубометр.

Покажите манипуляцию! Все ссылки с цифрами я привел внизу комментария.

Я не давал субъективной оценки качеству управления команд, не рассуждал о преимуществах низкой цены на газ и недостатках высокой... или наоборот - о преимуществах высокой и недостатках низкой...

Я опровергал лживое заявление министра, который утверждает, что зарплата прирастает быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. И делал это сухими цифрами, с которыми невозможно спорить, потому что они зафиксированы Госстатом и Законами Украины!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:53

А де така середня зарплата 9100 в Києві? Всі решта лапу сосуть і їдуть до поляків і чехів бо статисти брешуть.
vovaplus
 
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