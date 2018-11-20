Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:58

Pegasmaster написав: zРадио написав: Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике Соответственно, я и взял длинный период, позволяющий наиболее корректно оценить динамику первого и второго. Но одному форумчанину результат не понравился - возможно, потому что противоречит написанному в темнике

нуну, не надо про темники, это не про меня.

я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.

у меня нет таких задач. нуну, не надо про темники, это не про меня.я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.у меня нет таких задач.

Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.Я взял динамику исследуемых показателей за 5 лет. Почему 5? Потому что это длина каденции команды власти в Украине.2013-й - последний (результирующий) год команды Януковича.2018-й - последний (результирующий) год команды Порошенко. По крайней мере, пока его не переизбрали - до выборов будем считать его последним, а если кому-то такое определение не по душе, то его право отдать свой голос по собственному усмотрению.Так вот - одна команда в 2014-м "передала" (в кавычках, потому что передача осуществлялась не на срочных выборах конституционным способом, а путем провокации народных волнений и назначения внеочередных выборов) страну со средней зарплатой за последний год своего руководства в 3400 грн/мес и ценой на газ 0.75 грн за кубометр.Вторая команда передает страну в 2019-м со средней зарплатой за последний год своего руководства в 9100 грн/мес и ценой на газ 8.55 грн за кубометр.Покажите манипуляцию! Все ссылки с цифрами я привел внизу комментария.Я не давал субъективной оценки качеству управления команд, не рассуждал о преимуществах низкой цены на газ и недостатках высокой... или наоборот - о преимуществах высокой и недостатках низкой...Я опровергал лживое заявление министра, который утверждает, что зарплата прирастает быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. И делал это сухими цифрами, с которыми невозможно спорить, потому что они зафиксированы Госстатом и Законами Украины!