нуну, не надо про темники, это не про меня.
я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.
у меня нет таких задач.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:40
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
нуну, не надо про темники, это не про меня.
я просто статистикой занимаюсь профессионально, и могу вас уверить, что манипулировать ей просто, в зависимости от поставленных задач.
у меня нет таких задач.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:43
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:50
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Знакомая работала в университете зав. лабораториями, последний квартал получала 4700 на руки, в прошлом месяце добавили 87 грн. В этом месяце рассчиталась, поехала в Чехию ж***, наверное назло тому, что Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на "комуналку".
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:58
Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.
Я взял динамику исследуемых показателей за 5 лет. Почему 5? Потому что это длина каденции команды власти в Украине.
2013-й - последний (результирующий) год команды Януковича.
2018-й - последний (результирующий) год команды Порошенко. По крайней мере, пока его не переизбрали - до выборов будем считать его последним, а если кому-то такое определение не по душе, то его право отдать свой голос по собственному усмотрению.
Так вот - одна команда в 2014-м "передала" (в кавычках, потому что передача осуществлялась не на срочных выборах конституционным способом, а путем провокации народных волнений и назначения внеочередных выборов) страну со средней зарплатой за последний год своего руководства в 3400 грн/мес и ценой на газ 0.75 грн за кубометр.
Вторая команда передает страну в 2019-м со средней зарплатой за последний год своего руководства в 9100 грн/мес и ценой на газ 8.55 грн за кубометр.
Покажите манипуляцию! Все ссылки с цифрами я привел внизу комментария.
Я не давал субъективной оценки качеству управления команд, не рассуждал о преимуществах низкой цены на газ и недостатках высокой... или наоборот - о преимуществах высокой и недостатках низкой...
Я опровергал лживое заявление министра, который утверждает, что зарплата прирастает быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. И делал это сухими цифрами, с которыми невозможно спорить, потому что они зафиксированы Госстатом и Законами Украины!
Додано: Суб 29 гру, 2018 01:53
А де така середня зарплата 9100 в Києві? Всі решта лапу сосуть і їдуть до поляків і чехів бо статисти брешуть.
Додано: Суб 29 гру, 2018 08:46
1. Где цифры?
2. Как говорил один классик. Идиот это навсегда. Доходы по сравнению с каким периодом, какая динамика расходов была в тот период.
Сколько можно парить?
Если заменить 100% гос служащих на ИИ с самой простой Китайской игрушки, народ Украины станет жить лучше!
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:57
Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
Нема такої, бо реально середня вище
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:04
Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине. А пока есть в Украине люди, готовые работать за 4700, никакого роста зарплат не будет. Ваша знакомая сделала доброе дело для украинцев
PS. Знаю человека, у которой за 2 года зарплата выросла с 5300 до 11700. Это неквалифированный труд. Люди уезжают. Не повысишь зарплату, вообще все разъедутся
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