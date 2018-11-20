Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Додано: Суб 29 гру, 2018 12:34

jeugen написав: Зараз періодично переглядаю наявні вакансії в Києві. І стає смішно, коли пропонують навіть за пів дня роботи з/п в 3 000грн. Невже туди хтось йде? Зараз періодично переглядаю наявні вакансії в Києві. І стає смішно, коли пропонують навіть за пів дня роботи з/п в 3 000грн. Невже туди хтось йде?

Идут, конечно. Идиотов много. Знакомая работает за 2000 гривен в месяц. Работа на рынке с 6 утра до 14-16. Прибавка к пенсии. Ещё и мозги каким-то образом там ей промыли, что она защищает работодателя, типа торговли нет, людей на рынке мало. И так уже несколько лет. Другая пенсионерка сидит на платном туалете, зарплата 50 гривен в день. Сами же работники демпингуют, а потом все жалуются почему зарплаты маленькие. А потому, что кто-то хочет получать хотя бы 10 000 гривен в месяц за нормальный 8-часовой рабочий день, а вместе с ним на собеседование придут, готовые работать за 3000 гривен по 10 часов в день, ещё и по субботам выходить.