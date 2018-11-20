Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.
Вы вроде позиционируете себя как предприниматель, и тут же постите какой-то шоколадный елей. Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе. Если бизнес мало прибыльный по какой-то причине, то пусть хоть все уедут за бугор, такой бизнес не может поднимать зарплаты. В Латвии пишут, что до трети населения уехало на заработки, и что в Латвии прямо какие-то высокие зарплаты стали по сравнению например с соседней Швецией или Финляндией, в Таджикистане половина мужиков уехала на заработки, как это способствовало повышению средней зарплаты в Таджикистане?
safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.
Вы вроде позиционируете себя как предприниматель, и тут же постите какой-то шоколадный елей. Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе. Если бизнес мало прибыльный по какой-то причине, то пусть хоть все уедут за бугор, такой бизнес не может поднимать зарплаты. В Латвии пишут, что до трети населения уехало на заработки, и что в Латвии прямо какие-то высокие зарплаты стали по сравнению например с соседней Швецией или Финляндией, в Таджикистане половина мужиков уехала на заработки, как это способствовало повышению средней зарплаты в Таджикистане?
Я Вас не зовсім розумію. Адже з приведеними прикладами все зрозуміло, для них базова кількість населення на багато більша ніж загальна кількість робочих місць. У нас же ситуація дещо інша, адже наші привладні "бізнесмени" давно нічого не модернізували, бо інновації були дорожчі ніж рабсила, а тепер мають нестачу кадрів. Деякі, як Ви згадали раніше, по причині своєї неліквідності, в принципі не можуть запропонувати токарю з/п хоча б 10 000грн. І продовжують шукати токаря на з/п 3 000грн, яка дозволить бути підприємству на плаву. Але це одиниці, адже малі підприємства, на відміну від великих пост совкових заводів не можуть дозволити собі навіть 1 місяць пропрацювати з пустим робочим місцем. Це вильється в значно більші витрати ніж збільшити з/п в 2 рази (я тут про з/п робочих, а не керівників). Зараз періодично переглядаю наявні вакансії в Києві. І стає смішно, коли пропонують навіть за пів дня роботи з/п в 3 000грн. Невже туди хтось йде?
safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.
Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе.
Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда. Для бизнеса выгодно, чтоб работник работал 24 часа в сутки 365 дней в году за бесплатно. Но, приходится искать людей, готовых работать как можно больше за как можно меньшую зарплату. Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман. Ps. У меня нет наёмных работников.
zРадио написав:Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.
успокойтесь, никто вам ничего не должен, тем более на форуме в интернете. вы выбрали удобный для своей точки зрения период, министр, или кто он там, сделал тоже самое. вы оба правы, в пределах выбранных вами периодов вычислений.
safonovstanislav написав:Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда.
Это вторично, и даже третично. Можно дойти до безлюдных районов и без спроса и без предложения и без рынка труда. Зарплата зависит от производительности труда и вклада в генерируемую бизнесом прибыль. Предложения на сайте поисков работы - это всего лишь шлифовка наждачкой типа нулевка основных трендов.
safonovstanislav написав:Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман.
Я смотрю вы как Вова Ленин очень недолюбливаете буржуев, которые эксплуатируют пролетариат.
safonovstanislav написав:Ps. У меня нет наёмных работников.