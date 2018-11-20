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Зарплати українців зростають
швидше, ніж витрати на...

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:24

  safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.


Вы вроде позиционируете себя как предприниматель, и тут же постите какой-то шоколадный елей. Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе. Если бизнес мало прибыльный по какой-то причине, то пусть хоть все уедут за бугор, такой бизнес не может поднимать зарплаты. В Латвии пишут, что до трети населения уехало на заработки, и что в Латвии прямо какие-то высокие зарплаты стали по сравнению например с соседней Швецией или Финляндией, в Таджикистане половина мужиков уехала на заработки, как это способствовало повышению средней зарплаты в Таджикистане?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:50

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.


Вы вроде позиционируете себя как предприниматель, и тут же постите какой-то шоколадный елей. Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе. Если бизнес мало прибыльный по какой-то причине, то пусть хоть все уедут за бугор, такой бизнес не может поднимать зарплаты. В Латвии пишут, что до трети населения уехало на заработки, и что в Латвии прямо какие-то высокие зарплаты стали по сравнению например с соседней Швецией или Финляндией, в Таджикистане половина мужиков уехала на заработки, как это способствовало повышению средней зарплаты в Таджикистане?

Я Вас не зовсім розумію. Адже з приведеними прикладами все зрозуміло, для них базова кількість населення на багато більша ніж загальна кількість робочих місць. У нас же ситуація дещо інша, адже наші привладні "бізнесмени" давно нічого не модернізували, бо інновації були дорожчі ніж рабсила, а тепер мають нестачу кадрів. Деякі, як Ви згадали раніше, по причині своєї неліквідності, в принципі не можуть запропонувати токарю з/п хоча б 10 000грн. І продовжують шукати токаря на з/п 3 000грн, яка дозволить бути підприємству на плаву. Але це одиниці, адже малі підприємства, на відміну від великих пост совкових заводів не можуть дозволити собі навіть 1 місяць пропрацювати з пустим робочим місцем. Це вильється в значно більші витрати ніж збільшити з/п в 2 рази (я тут про з/п робочих, а не керівників).
Зараз періодично переглядаю наявні вакансії в Києві. І стає смішно, коли пропонують навіть за пів дня роботи з/п в 3 000грн. Невже туди хтось йде?
jeugen
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:11

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Это правильное решение. Чем больше таких людей уезжает, тем выше зарплаты у оставшихся в Украине.

Для бизнес-сектора уровень зарплат зависит от производительности труда или генерируемого вклада в получение прибыли в бизнесе.

Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда. Для бизнеса выгодно, чтоб работник работал 24 часа в сутки 365 дней в году за бесплатно. Но, приходится искать людей, готовых работать как можно больше за как можно меньшую зарплату. Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман.
Ps. У меня нет наёмных работников.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:15

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  zРадио написав:Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.

успокойтесь, никто вам ничего не должен, тем более на форуме в интернете.
вы выбрали удобный для своей точки зрения период, министр, или кто он там, сделал тоже самое.
вы оба правы, в пределах выбранных вами периодов вычислений.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:23

  safonovstanislav написав:Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда.


Это вторично, и даже третично. Можно дойти до безлюдных районов и без спроса и без предложения и без рынка труда.
Зарплата зависит от производительности труда и вклада в генерируемую бизнесом прибыль.
Предложения на сайте поисков работы - это всего лишь шлифовка наждачкой типа нулевка основных трендов.

  safonovstanislav написав:Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман.

Я смотрю вы как Вова Ленин очень недолюбливаете буржуев, которые эксплуатируют пролетариат.

  safonovstanislav написав:Ps. У меня нет наёмных работников.

Я так и понял.
freeze
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