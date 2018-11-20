Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Додано: Суб 29 гру, 2018 13:05

freeze написав: safonovstanislav написав: Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда. Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке труда.



Это вторично, и даже третично. Можно дойти до безлюдных районов и без спроса и без предложения и без рынка труда. Это вторично, и даже третично. Можно дойти до безлюдных районов и без спроса и без предложения и без рынка труда.

freeze написав: Зарплата зависит от производительности труда и вклада в генерируемую бизнесом прибыль. Зарплата зависит от производительности труда и вклада в генерируемую бизнесом прибыль.

freeze написав: safonovstanislav написав: Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман. Это ведь логично. Чем больше недоплатил работнику, тем больше денег положил в карман.

Я смотрю вы как Вова Ленин очень недолюбливаете буржуев, которые эксплуатируют пролетариат. Я смотрю вы как Вова Ленин очень недолюбливаете буржуев, которые эксплуатируют пролетариат.

Нет, такое невозможно. Открыли рынки труда Европы для украинцев, предложение рабочей силы снизилось, зарплата сразу скакнула вверх. Знакомые возвращаются из Европы, и видя рост зарплат, начинают задумываться над отменой следующей поездки на заработки.Есть много работников, которые прибыль не генерируют вообще. Это у работяги можно посчитать производительность труда, когда один ударил молотком 10 раз, а другой 20 раз. А как предлагаете оценивать производительность труда офисных сотрудников? По числу выпитых чашек кофе или сделанных перекуров? Если бы так оценивали, большую часть госслужащих уже бы гнали поганой метлой. А так, сидят себе на минималке и радуются жизни.Мне людей жалко. Такой я человек. Ну не могу я сказать человеку, чтоб он работал за тарелку супа. А если и пользуюсь какими-нибудь услугами, то всегда оставлю сверху. Хотя мало кто это ценит, но я привык помогать людям, которые сделали добро мне, хоть и за деньги.