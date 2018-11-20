Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

Мені здається, що початково малось на увазі кількість грошей, яку населення може викласти на задоволення своїх примх. І тут прибуток самого підприємця нікому не цікавий. А тим паче, якщо цей прибуток поїде в офшор. Тут більш цікаве вкладання кожним співробітником по 10% своєї з/п на відпочинок.
Так це і є основне завдання керівника. А саме - з мінімальними ресурсами виконати максимум роботи.
І це діє по всих ієрархіях, окрім державної. Державна ж компанія має ставити з/п з кількісттю необхідної роботи за неї, аби весь інший бізнес відштовхувався від цього.
У нас же ми маємо ситуацію, коли бізнес регулюється не конкуренцією - а знищується владою.