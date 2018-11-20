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Зарплати українців зростають
швидше, ніж витрати на...

Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:48

Re: Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...

  safonovstanislav написав:Зависит от покупательской способности населения не зарплата работников, а прибыль владельца бизнеса.

Мені здається, що початково малось на увазі кількість грошей, яку населення може викласти на задоволення своїх примх. І тут прибуток самого підприємця нікому не цікавий. А тим паче, якщо цей прибуток поїде в офшор. Тут більш цікаве вкладання кожним співробітником по 10% своєї з/п на відпочинок.
  safonovstanislav написав:Владелец бизнеса всё равно найдёт самого послушного работника, готового за минимум денег делать максимум работы. Способы есть разные.

Так це і є основне завдання керівника. А саме - з мінімальними ресурсами виконати максимум роботи.
І це діє по всих ієрархіях, окрім державної. Державна ж компанія має ставити з/п з кількісттю необхідної роботи за неї, аби весь інший бізнес відштовхувався від цього.
У нас же ми маємо ситуацію, коли бізнес регулюється не конкуренцією - а знищується владою.
jeugen
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