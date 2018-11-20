Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на...
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safonovstanislav написав:Зависит от покупательской способности населения не зарплата работников, а прибыль владельца бизнеса.
Мені здається, що початково малось на увазі кількість грошей, яку населення може викласти на задоволення своїх примх. І тут прибуток самого підприємця нікому не цікавий. А тим паче, якщо цей прибуток поїде в офшор. Тут більш цікаве вкладання кожним співробітником по 10% своєї з/п на відпочинок.
safonovstanislav написав:Владелец бизнеса всё равно найдёт самого послушного работника, готового за минимум денег делать максимум работы. Способы есть разные.
Так це і є основне завдання керівника. А саме - з мінімальними ресурсами виконати максимум роботи. І це діє по всих ієрархіях, окрім державної. Державна ж компанія має ставити з/п з кількісттю необхідної роботи за неї, аби весь інший бізнес відштовхувався від цього. У нас же ми маємо ситуацію, коли бізнес регулюється не конкуренцією - а знищується владою.
zРадио написав:Так в чем была моя манипуляция - потрудитесь объяснить, плиз. Потому что я этого не понимаю, и, вероятно, что лайкнувшие мой пост - тоже.
успокойтесь, никто вам ничего не должен, тем более на форуме в интернете. вы выбрали удобный для своей точки зрения период, министр, или кто он там, сделал тоже самое. вы оба правы, в пределах выбранных вами периодов вычислений.
Все ясно, "чайка-стайл" detected - прилетел, насрал, улетел